【華冠投顧】量增殺 留意空頭浪延伸

華冠投顧 范振鴻分析師

#大盤短評：中長空，留意 9473 跌破延續空頭結構。

#盤勢分析

昨晚美股戲劇化黑翻紅，但收盤後因為蘋果調降財測，台灣時間早上盤後盤開出後大跌 7% 以上，引帶動小道瓊跌幅超過 300 點，影響台股開低，而今天台股量能 899 億，剛好大於月均量 898 億，算是最近量能增加明顯的一天，只是今天是收跌的，因此今晚的信用交易數據就相當重要，若今天是融資增加，代表今天成交量有較大的可能是散戶接刀，那行情就要留意風險，而整體結構一樣看好 12/26 低點 9473 不能破，若破則有空頭浪延伸的可能。

#類股方面，蘋果概念股因蘋果調降財測利空，6153 嘉聯益量增大跌 8% 創新低，機殼廠 2474 可成同樣量增跌 5% 跌破近期盤整低點，其他蘋概股也都有走低表現，而兩檔標的近期的結構都是有融資增加並且套牢的跡象，近期做多就是要留意融資增加且有套牢線象的個股，而另外融資套牢明顯的族群就是矽晶圓，6488 環球晶、3016 嘉晶都收跌 7%、6182 合晶也收跌 4%，而 6488 又是 OTC 的權值股，因此也連帶 OTC 市場收破 10 日線。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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