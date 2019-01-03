【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋果財測下修衝擊 台股收黑失守9500

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 86 點至 9443 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 49.42 點，電子期逆價差擴至 - 2.32 點，金融期逆價差擴至 - 4.73 點。現貨部分，三大法人賣超 62.42 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1351 口至 3861 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2518 口至 33251 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1287 口，使留倉部位轉為淨多單 1048 口。

週三美股雖收紅，但受到蘋果下修財測影響，蘋果盤後股價大跌，帶動週四美股電子盤再度走低，衝擊台股投資人信心，週四早盤指數開低，雖盤中一度反彈至平盤附近，但多方後繼無力，盤面上蘋概三王跌幅均超過 1%，指數隨即再度下跌走低失守 9500 點，終場加權指數下跌 61.72 點或 0.646%，收在 9492.42 點，成交量能 899.43 億，較前一日增加 173.95 億。今日八大類股僅營建類股收紅，其餘皆收黑，其中以營建類股漲幅 0.31% 表現較佳，機電類股跌幅 1.2% 表現較差。加權指數開低震盪，收盤留上影線失守 9500 點，目前美股方向仍未明朗，短線盤勢恐仍有持續拉回測低之可能性。加權指數失守 9500 點，短線盤勢持續轉弱，今日新台幣持續貶值，外資現貨持續賣超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察，OI 最大量支撐壓力區由 9000~9800 點移至 9000~9700 點，上檔壓力下移，而且今天 9700 點買權的未平倉單日大增 1.2 萬口，顯示短線上該區的反壓將較為沉重。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 0.98，略低於中性值 1。買權平均隱含波動率由 18.04% 降至 17.48%，賣權平均隱含波動率由 24.45% 降至 23.07%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏弱格局。 (永豐期貨研調)

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