【華冠投顧】盤後分析：利空頻傳 測試多方信心

劉彥良 分析師

新的一年可謂是利空頻傳，先是 PMI 數據不佳，再來個蘋果 20 年來首次下修財測，使得台股開市才短短兩天就跌掉 235 點。指數目前失守 9500 點，近 9400 點又近在眼底，現階段又要測試多方的信心到底夠不夠。

昨天抗跌的上櫃指數，今天盤中依舊力圖振作，可惜在矽晶圓和被動元件的拖累下還是跌了約 0.7%。但是上櫃指數的季線扣抵已來到低檔，也就是說季線已從壓力轉為支撐，所以農曆年前內資主導的紅包行情還是值得期待。

5G 概念股當中，聯光通 (4903)、前鼎(4908) 和先豐 (5349) 繼續衝刺，光環 (3234) 和統新 (6426) 則漲多拉回。會員手中的波若威 (3163) 盤中大漲 6% 再創新高，請會員先將半數持股獲利入袋，尾盤在當沖賣壓下翻黑，接下來會視情況全數獲利出清或買回半數持股作價差交易。

漲時重勢跌時重質，在各國 PMI 不佳下若 12 月營收還能逆勢走強的財報績優股自然值得投資朋友留意。利基型中小尺寸面板廠光聯 (5315)，連 2 個月營收年增 5 成，上季營收改寫六季以來新高，本季預估仍會維持高檔淡季不淡。此外，光聯去年前三季 EPS 就來到 1.61 元，加上去年配息率高達 100%，也就是說它是一檔同時兼具業績成長、低本益比和高殖利率的個股，目前股價還在相對低檔區，投資朋友可以持續留意追蹤。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。