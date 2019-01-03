【華冠投顧】2327國巨，再踩一次底，具助漲力道

葉良超 分析師

今晨，在美股收盤後，蘋果執行長庫克發文表示，至 2018 年底的季營收約 840 億美元，低於 890 至 930 億美元之間的預期值，因此，下調 2019 年第一季營收展望；這訊息導至蘋果股價盤後重挫了 7.5%，這也使得今日台股再度出現回挫。

今日，美國國會將復會，民主黨憑藉著剛獲得的眾議院多數席次，『磨刀霍霍』準備制衡美國總統川普。將當選眾議院議長的南茜 · 佩洛西（Nancy Patricia）於週三，在白宮會晤川普，討論邊境安全問題。而川普日前，在推文中也表達了善意。他表示，邊境安全、隔離牆與政府停擺事件，這些事難道不是佩洛西出任議長後最想先處理的問題嗎？我們達成協議如何呢？後續之發展，將攸關著未來一週全球股市的漲跌，續鎖定。

03 道瓊，目前於高位區整理，具反轉向下之姿，下方 22410-22220 之區間若遭摜破，則具續下行之力道。

01 加權，昨日之述『今日可留意上方反壓 9586-9673 區間力道之強弱，來到此區或有再次下壓之機。』果真昨日來到最高 9590 之後，隨即反轉向下。今日先觀測，下方前低位置之支撐力道如何？若遭摜破，則下方仍具空間。

接下來，關注焦點仍置於，美國政府能否在短期之內再次順利的開門？與本週五 01/04，即將公布，美國 12 月非農就業人口變動數據，市場再次波幅加劇可期，續關注

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看多！該檔前三季獲利，已高達 71 元 / 股，本益比僅 4 倍，後市仍相當看好。股價目前處於打底階段，328.0-336.0 之反壓區間若被站上，具有再度大幅上揚之機！



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