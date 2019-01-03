【豐銀投顧】不同的背景 要有不同的思維

◆盤勢分析

2008 年金融海嘯過後，全球股市一片榮景，雖然在 2011 年及 2015 年時曾經分別因為美國債務問題及中國經濟放緩的因素而導致重挫，但總體而言這段期間股市的發展是正向的。加上當時因為 QE 大量的把熱錢往市場上撒，所以當時比較安全的投資商品如政府公債、債券都出現負報酬。也因為熱錢的亂竄，使得股票、房地產全面大漲。記不記得在 2009-2012 這段期間房地產的大漲？其主要的原因就在於熱錢太多了，低風險、低報酬的投資商品已經不受投資人青睞所致。這也埋下了之後全球政局「民粹主義」的因子。

從 2014 年我們發現不只台灣，有許多國家一直出現「非典型政治素人」在選戰中獲勝的例子。其實這都是因為一般百姓未蒙 QE 之利，反受 QE 之害所致。QE 原本是要把熱錢逼到實體投資上去，但無奈這些錢並沒有，而是流到了股票、房地產玩金錢遊戲，一般百姓享受不到且原先的政治人物看起來也無法解決，就使得百姓轉而投票給非典型政治人物。反正傳統的政治人物一直無法改善！因此我們看到台灣的柯文哲、菲律賓的杜特蒂、美國的川普，都是在這種時代背景下當選的，與其他們是英雄，不如說是時勢造就了他們。

現在美國正式結束 QE 並啟動縮表的工程，也就是要準備收水了，沒有大量的熱錢，指數自然是撐不起來的。在這種行情中想玩指數，當然是要碰釘子了，這個日子不是一朝一夕就會轉回來的，今天看到日圓強升，自然就是避險的資金湧入造成的 (同為亞幣的台幣、韓圜、人民幣都沒升值)，這個時候技術分析就不能太過相信了。但這也只是指數的部份，個股仍然是充滿了機會，如我們的 5G 概念股今天又再度大漲，顯見今年會是一個個股比大盤好操作的盤勢，對我們散戶其實反而是有利的，大家真該好好把握才是！

豐銀投顧 李世新 分析師