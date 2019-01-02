【永誠投顧】關鍵K團隊

◆盤勢分析

加權指數下跌 178 點 (-1.84%) 收 9548 點。

櫃買指數上漲 0.35 點 (+0.28%) 收 123.89 點。

中國公布 12 月份 PMI 49.4(前期值 50)，財新製造業 PMI 49.7(前期值 50.2)，中美貿易戰影響中國製造業正式跌破 50 防守點。中美貿易戰雖雙方檯面上表示和諧，但全球經濟放緩，川普引導的強勢政治協調性不佳，讓金融市場信心受到衝擊。

12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 也持續緊縮至 44(前期值 48)，較上月跌落 3.2 個百分點，為 2012 年以來最大跌幅，加權指數下跌 178 點 (-1.84%) 收 9548 點。韓國公布的 12 月份 PMI 49.8 為連續兩個月低於 50，其中新接訂單來自中國與歐洲地區呈現明顯趨緩。亞洲供應鏈放緩與我們團隊預估產業面即將進行較大的庫存調整預期符合。雖然指數呈現下跌，但利基型產業如團隊力推的 5G 供應鏈包含 GaAa 射頻元件 /(全新、宏捷科)與 5G 基站供應鏈 (先豐 / 台燿) 仍相對強勢甚至逆勢收紅。



由於產能利用率下降，預估產業毛利率與存貨跌價損失都將陸續呈現在財報上，只要持股抓到重要趨勢，避掉 2018 年第四季到 2019 年第一季的修正波，後續持續獲利的機會相當大。

盤面結構

強勢次群族:

光通訊:

3163 波若威 + 9.33% 、3081 聯亞 + 9.80% 、3234 光環 + 9.94%、8086 宏捷科 + 1.25% 、4979 華星光 + 8.28% 、6426 統新 + 6.85%

5G 供應鏈:

5349 先豐 + 4.89%、3037 欣興 + 3.59%

GaAs:

2455 全新 + 1.86%、8086 宏捷科 + 1.25%。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。