鑫盛傳媒網路劇新作小成本立大功 力拚Q2送件興櫃

影視 IP 開發公司鑫盛傳媒 (6587-TW) 推出的網路劇《大約是愛》在中國成績亮眼，去年 12 月在騰訊視頻首播以來，累計點擊率已突破 10 億次，成功以人民幣 2000 萬元的小成本製作費立大功，預期 30 集全數播映後，收視表現可望更佳，且授權金收入挹注下，去年下半年營運可望優於上半年，力拚今年第 2 季送件申請興櫃。

鑫盛的網路劇《大約是愛》去年 12 月 3 日在騰訊首播以來，成績相當亮眼，累積點擊量已突破 10 億次，鑫盛董事長羅法平表示，目前已有多家電視台前來洽談該劇播映授權，預計明年農曆年後，將可排播上檔，至於台灣與東南亞等地區版權，也已開始洽談發行合作。

鑫盛目前華語戲劇市場以佈局中國 3 大影音平台騰訊、愛奇藝與優酷為主，羅法平指出，各平台用戶約 8000 萬人，若能為騰訊帶來額外的新會員 50 萬人，將可依點擊數獲額外獎金分潤，且《大約是愛》口碑相當不錯，有助未來與愛奇藝洽談合作上架，目前該網路劇也已在優酷熱播中。

羅法平透露，由於《大約是愛》表現相當亮眼，已有不少投資者願意出資拍攝第二部，騰訊方面也有意願，未來此 IP 發展潛力可期，已有投資者洽談拍攝同名院線電影，未來也可能拍攝如前傳或番外篇等網路大電影，或同名舞台劇，IP 延伸後商機無限，可望發揮 IP 經濟的最大效益。

除《大約是愛》外，鑫盛去年 11 月初已殺青並完成網路劇《淺情人不知》後製，目前已有多家視頻網路與衛星電視台，前來洽談「先網後台」的發行與具體合作中，預計今年第 2 季左右上檔播出。鑫盛目前目標為未來每年推出 2 至 3 部網路劇，及 6 至 8 部網路大電影。

鑫盛近 2 年來持續在台準備 IPO，隨著《大約是愛》繳出亮眼成績，授權金收入挹注下，可望帶動去去年下半年營運優於上半年，且後續 IP 商機與延伸效益可期，力拚第 2 季送件申請登錄興櫃。