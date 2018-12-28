蘋概三王今年市值蒸發8860億元 台積電終止連9年上漲

台股今 (28) 日封關，蘋概三王持穩平盤之上，不過全年來看，蘋果新機銷售不振、砍單消息頻傳，今年以來，台積電下跌 1.74%，終止連 9 年上漲，鴻海今年下跌 25%、市值蒸發 6681 億元，大立光也有 2 成左右跌幅，三王市值一共蒸發逾 8860 億元，等同約 15 棟的台北 101。

今年蘋果推出 3 版本的新款 iPhone，分別是 iPhone XS、iPhone XS Max、以及 iPhone XR。原先外界普遍認為，今年第 4 季推出的 iPhone XR 可帶動換機潮，帶動相關供應鏈、代工廠業績，但市場買氣不如預期，蘋果大砍單消息頻傳，加上美中貿易戰干擾，蘋概三王今年股價同步下挫。

負責生產 iPhone A12 晶片的台積電 (2330-TW)，今日收在 225.5 元，1 年以來下跌 1.94% 或 4 元，是三王中跌幅最少，市值由去年 5.95 兆元，下滑至今年 5.85 兆元，市值蒸發 1 億元。

至於蘋果代工廠鴻海 (2317-TW) 雖然今年減資 2 成，但受 iPhone 銷售狀況不如預期影響，今日收在 70.8 元，全年下跌 25% 或 24.4 元，是近 10 年最低封關價，市值更由去年減資前的 1.65 兆元，來到 9815 億元，跌破兆元水位，蒸發 6681 億元，不論跌幅或市值，均為 3 王之最。

至於鏡頭供應商大立光 (3008-TW) 收在 3215 元，一年內跌掉 800 元或 2 成，跌破 4000 元關卡，市值也從去年的 5392 億元，來到今年收盤的 4313 億元，市值蒸發 1179 億元。

合計 1 年內，蘋概三王市值共減少約 8860 億元，整體加權指數今年以來市值減少約 2.51 兆元，三王就佔逾 3 分之 1，若以造價約 550 億元的 101 來計算，三王減少的市值，等同蒸發約 15 棟的台北 101。