因應上海松江廠遷廠需求 上海合晶將斥資約7億買地

半導體矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 上海松江廠 11 月底開始遷廠，為能在短期內快速恢復生產，並考量原有設備稼動率因素後，上海合晶董事會決議以人民幣 1.63 億元 (約合新台幣 7.25 億元)，購買松江區新址土地與建物。

合晶上海松江廠是老廠房，位於黃浦江上游的水源保護區內，今年收到上海市政府的遷廠要求後，基於環保原因，已於 11 月底暫時停止生產，並進行遷廠作業。其中，國際客戶中小尺寸訂單，將直接轉移至台灣楊梅廠生產，楊梅廠也已擴增 5 吋產能 15 萬片來因應，因此並不會影響現有客戶與訂單。

而在考量上海合晶永續發展、公司團隊骨幹穩定後，為求短期內快速恢復生產，及考量原有設備稼動率等要素，上海合晶董事會決議以人民幣 1.63 億元，購買松江區新址土地及建物。

此外，合晶董事會日前也通過加碼上海合晶，計畫增資 100% 持股的子公司 Wafer WorksInvestment 約 1260 萬美元，用以收購孫公司 STIC 約 350 萬股特別股 B 股。此次收購完成後，合晶對 STIC 的持股比重，將由原先的 79.16%、提升至 85.96%，且合晶先前透過 STIC 間接持有上海合晶約 48% 股份，未來對上海合晶的間接持股將可增加至 5 成。

目前合晶台灣楊梅廠為 6 吋重摻矽晶圓產能，月產能為 33 萬片；龍潭廠為 8 吋矽晶圓產能，將由目前的 30 萬片逐月增加至年底的 32 萬片。在中國的產能部分，揚州廠主力為 8 吋以下單晶晶棒，明年上半年產能將提升至 15 萬片；上海晶盟磊晶廠將在明年農曆年前，月產能達 20 萬片。

至於 10 月底啟用的鄭州新廠，第一階段為月產能 20 萬片的 8 吋產能，明年正式量產，第二階段則規畫 12 吋產能 20 萬片、磊晶產能 7 萬片。