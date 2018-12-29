這家歐洲頂尖銀行 因洗錢醜聞致股價腰斬

丹麥丹斯克銀行 (Danske Bank A/S) 的股東在 2018 年開始時，很確信他們擁有歐洲最好的金融公司之一。

過去的歷史的確如此，自 2008 年底以來，丹斯克銀行股價飆升了 5 倍，相比之下，歐洲銀行這段期間成長不到 20%。儘管這段期間利率愈走愈低，甚至來到負利率，但是在執行長 Thomas Borgen 帶領下，丹斯克銀行寫下創紀錄的利潤。

今年以前丹斯克銀行表現大勝同業 (圖表取自彭博)

但一件事情讓這家北歐最佳的銀行發生翻天覆地的變化，丹斯克銀行的投資人現在只想知道：未來還會有多大的痛苦？

洗錢醜聞重擊股價

據《彭博》報導，就在聖誕節前，警方稱他們逮捕了 10 名丹斯克銀行的前員工，因為他們涉嫌參與 2300 億美元的洗錢醜聞。與此同時，多項刑事調查正在進行，潛在罰款的估計從不到 10 億美元到超過 80 億美元不等。已造成這家公司股價在 2018 年腰斬，跌價近 50%，市值減損超過 150 億美元。

這項關於洗錢的調查與指控，起於 2007 年，當時丹斯克收購了一家芬蘭 Sampo Oyj 的銀行資產，這筆交易的一部分，包括在愛沙尼亞的一個小分支機構，後來成為丹斯克的愛沙尼亞分行，以及相當數量的非居民投資。

在丹斯克接管分行業務後，此地的帳戶大幅成長，並成為來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和其他地方的貪污與欺詐者，將其財富推向西方的中繼站，這種情況一直延續至 2015 年。

其中一些錢被懷疑被用於賄賂，這導致了來自歐洲立法機構的指控。

丹斯克銀行 2018 年股價接近腰斬 (圖表取自彭博)

丹麥一直被視為全球最不腐敗的地方之一，丹斯克涉及醜聞令人意想不到，除了道歉並與警方合作外，包括執行長 Borgen 與董事長 Ole Andersen 在內，多名高管不僅下台，其職業生涯也因此結束。對丹斯克來說，所受的衝擊較 2008 年金融危機更重。

基本面良好或有助起死回生

丹斯克會因這次打擊而一蹶不振嗎？撇開醜聞不談，丹斯克一向被認為一家基本面良好、財務穩健的公司。丹麥金融監管局局長 Jesper Berg 本月受訪時表示，這是家資本非常健全的公司，他還提到，銀行所採取立即清除高層的做法令人印象深刻。

Formuepleje 主管 Otto Friedrichsen 表示，投資者的一個關鍵考慮因素是「丹斯克銀行的核心業務看起來很健康」。彭博分析師 Philip Richards 則認為，獲利預警與 2018 年銀行淨收入前景相比，預期收入減了 10%，但這是丹斯克與其他歐洲銀行都會面臨的困境。

但丹斯克的投資人在 2019 年，仍將免不了擔心，因為分析師一直調低這家銀行的目標價，由今年年初約 276 克朗，現在實際交易價格，僅 128 克朗附近，銀行仍然難以擺脫壞消息的糾纏。

ABG 市場主管 Tue Ostergaard 預計，基於估計的風險和收益，丹斯克銀行股價在 2019 年還會繼續下挫，跌幅可能高達 30%。