台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月28日

國發會昨（27）日發布 11 月景氣對策信號，綜合判斷分數驟降 5 分，以 17 分寫下自 2016 年 5 月以來新低，距離「低迷」的藍燈僅多 1 分，就連國發會官員也坦言「這次不一樣」，景氣前景堪憂。

「習川會」在 12 月 1 日達成貿易戰休兵 90 天並重啟貿易協商後，雙方首度交手即將展開。外電報導，美國副貿易代表葛瑞雪（Jeffrey Gerrish）將於 2019 年 1 月 7 日率團前往北京，與中方展開「習川會」後首次面對面磋商。中國商務部 27 日間接證實這項消息。

美股千點強彈行情，激勵台股昨（27）日報復性反彈大漲 162 點重返 9,600 點，外資買盤歸隊，終結連 6 賣轉為買超 76 億元，今日封關力拚收紅完美封關；2018 年三大法人賣超上市櫃 6,335 億元、寫歷史新高，五大投資專家一致認為，2019 年法人回補機率高，封關日擇優買股票抱過年，元月行情可期。



經濟日報

台股封關前夕 外資轉買

景氣不振 逼近藍色憂鬱

港商南海 標下雙子星

工商時報

台股強彈 元月行情有影

中美貿易磋商 傳 1/7 北京登場

史上最慘！壽險前 11 月匯損逾 2 千億

聯合報

數位身分證 2020 年全面發放

六都市長到政院 聚焦在… 錢

境外基金投資陸股 鬆綁

蘋果日報

聖誕買氣開香檳 美股脫險

中國明年 GDP 估增 6.2% 恐創 29 年最低

AI 基金變潮 逾 9 成是美商

中國時報

美股三溫暖 明年台股機會風險並存

境外基金投資 A 股 上限可達 40％

雙子星世紀標案 港商勝出

自由時報

美中談判 1.7 登場 傳北京備妥翻臉子彈

美股週三狂漲千點 熊市陰霾未除

大立光購地有著落 友嘉二度賣地助股王