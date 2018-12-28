別再說鬼城了 今年哪裡的房子最好賣？

【文 / 住展雜誌】

房子賣得好不好，看銷售率就知道。自從一四年房市反轉之後，北台灣新建案年度平均銷售率，大多在三成至四成之間打轉。然而，有些區域銷售率卻高達近七成…

俗話說「沒有不景氣，只有不爭氣」，這句話還真有幾分道理！據住展雜誌統計，今年北台灣新成屋、預售屋建案平均銷售率不過三成多，但卻有些行政區銷售率特別突出，用真實力擊敗不景氣，創造輝煌的銷售成績。

住展雜誌統計市調資料顯示，今年截至十月底止，雙北市與桃、竹地區新建案銷售率最高的行政區，依序分別為三峽、泰山、東區（竹市）、蘆洲、板橋、香山、土城、萬華、鶯歌與松山。

熱銷關鍵字 低單與低總

銷售排行榜前十名中，台北市僅有萬華、松山區進榜，分別排在第八、第十名。萬華區前十月銷售率約四十八％，主要是萬華屬於北市相對低價區，吸引自住客出手。但萬華市況呈現「北熱南冷」，因北萬華有些成屋案祭出五字頭促銷價，區段條件又優於南萬華，買氣表現不俗。反觀南萬華因部份建案價格偏高，建案賣價在六字頭以上，成交相對冷清。

松山區今年市況懸殊，大部份成交量集中於松山站旁使用權案「潤泰代官山」。該案因最低總價不到五百萬，低總價誘因讓買方趨之若鶩，單一建案就大賣約八十戶，成為推升松山區銷售率最大功臣。

重劃區讓利 民眾很買單

新北市鶯歌、土城，分別占據第九、第七名。今年來鶯歌市況相當突出，多數建案都能穩穩賣，主要是相對低單價，如尖山地區、二橋地區成交一字頭，以及鳳鳴重劃區大讓利，成交單價也只有二十萬初頭，順銷並不意外。

土城以暫緩發展區建案最為熱賣，今年來重劃區內成交單價緩步墊高，成交均價在四十萬／坪以下的建案買氣篷勃，買方以土城在地客居多；本地購屋需求不僅相當強勁，價格還開低走高，頗讓人跌破眼鏡。雖然今年來土城建案釋出高達二千多戶量體 ，但卻大賣逾一千二百戶，銷售率衝破五成。

供給量同樣龐大的板橋區，大多數供給來自於江翠北側重劃區，因重劃區內建案成交價大多不到四十五萬／坪，比周邊中古屋還便宜。便宜的房價，創造熱絡的買氣，今年來大賣近一千三百戶，銷售率約五成七，擠進第五名。

產業好光景 房市氣色佳

第六名是新竹市香山區，香山雖然發展不如北區與東區，但香山有一字頭房價、低總價透天等特色，這兩點是東區與北區所缺乏的，可以吸引特定的需求，再加上今年新竹市況活絡，銷售率一舉衝高到五十二％。

第四名的蘆洲區，前十個月共釋出四五四戶，售出二七三戶，銷售率約六成。蘆洲銷售率衝高，並非市況熱絡，而是當地民眾購屋需求一向很穩定，當供給量減少的時候，銷售率就會比較高。

新竹市東區今年來共有十六個建案，可售戶數為一三六三戶，已售出八六七戶，銷售率近六成四，摘下第三名。東區市況較熱的區域是八大學區與光埔、關長重劃區，主要客源是竹科員工。或許是電子科技業景氣大好的緣故，目前東區市況依然火熱，在電子業景氣未轉弱前，預料東區房市還有一段好時光。

量少競爭小 三峽得第一

銷售率亞軍是泰山區，銷售率約六成六。冠軍則是三峽，銷售率逼近七成。泰山與三峽區新建案銷售率雄冠北台灣，主要原因與蘆洲相似，都是因為當地需求穩定升溫，又逢供給量低，銷售率才會衝那麼高。其中，三峽除了在地需求外，外來需求又比泰山、蘆洲多，所以銷售率又稍高一些。

整體來看，今年前十個月銷售率出色的區域，大多具備相對低單價、低總價，或是供給量偏低等特質，銷售率就容易衝高。換言之，雖然房市有回溫味道，但建案若想大賣特賣，還是要讓利、或壓低總價，以及避開供給量大的區域，才能突圍而出。

本文摘自 2018 年 12 月 5 日出刊之《住展雜誌》440 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「建商押寶十大推案區」、「正確服用危老特效藥」、「地上權住宅 活路在何方？」、「防水做到位 遠離哭泣宅」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 440 期

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