貴金屬盤後─股市大幅回檔 黃金收高8.10美元

黃金期貨週四收高，正邁向六個月新高點。美元回軟，美國股市回檔，提供了黃金市場支撑。

2 月黃金上漲 8.10 美元，或 0.6%，至每盎司 1281.10 美元，連續第三天上漲，並創 6 月以來最高收盤水準。

美國股市週四大幅下跌，歐洲股市亦大幅收低，支撑了黃金價格走高。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.6% 至 96.46。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，黃金正邁向六個月高點，投資人反應各種的風險，未在意昨日股市大漲。

中美貿易談判有所進展，但投資人仍將部份資金投入黃金 ETF，自 10 月以來，黃金 ETF 持有的黃金大幅增加。

此外，川普總統週三說，他準備一直等下去，直到獲得 50 億美元的築牆預算。未獲得該預算，為美國政府部份機構關門的主因。政府部份關門已進入第五天。

其他金屬交易中，3 月白銀收高 18.7 美分，或 1.2%，至每盎司 15.310 美元。3 月銅下跌 3.2 美分，或 1.2%，收於每磅 2.6680 美元。

4 月白金下跌 3.30 美元，或 0.4%，收於每盎司 801.40 美元。3 月鈀金上漲 8.60 美元，或 0.7%，收於每盎司 1194.50 美元。