【亞洲投顧】正式止跌，多方目標？

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，站穩 9559 點出現正式止跌訊號，多方目標第一目標 9701 點，下面支撐當然是 9473 點，一跌破就容易回測 9400 點。之前盤整龍哥就跟大家分享，大獲利行情要來了，今天親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，這就是紀律操作；先前大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 又出現 + 50 萬的獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？盤勢偏空也開始找機會佈局個股的空單，大家快點跟上。龍哥提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單增加 6937 口，自營商期貨多單減少 670 口，外資選擇權避險佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，籌碼偏多，有機會持續攻擊。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9826 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9632 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估