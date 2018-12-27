跟隨美股！日經指數大漲3.88% 重回2萬點

日經指數在週四 (27 日) 出現今年以來的最大漲幅 (3.88% 或 750.56 點)，終場收在 20077.62 點。在相隔 3 個交易日後，再度重返 2 萬點，單日漲幅是創下 2016 年 11 月 10 日以來最大。

美國股市在 26 日 (週三) 大幅反彈，投資人信心回復，在外匯市場美元兌日圓也有回升，日經指數 225 檔股票全面上揚。

美國零售業在耶誕新年假期的銷售表現亮眼，個人消費也呈現成長，市場對於景氣的看法也稍有好轉，刺激道瓊指數在週三 (26 日) 出現史上最大漲點，投資人心理也出現正向的轉變。加上部分媒體報導美國政府代表將在 2019 年一月拜訪中國，美中貿易戰能否停火也出現了署光。

日經指數在 27 日一度出現 884 點的漲幅，之後出現下滑。但是在投資人逢低買進汽車與大型貿易商等個股後，再次拉抬指數。然而在指數再次站上 2 萬點後，部分投資人逢高賣出，終場前出現下滑的局面。

東證股價指數 (TOPIX) 也大幅上揚，上漲 4.90% 或 70.16 點，收在 1501.63 點。

東證 1 部的成交金額約 2.7 兆日圓，有 2112 檔 (99%) 股價上揚 (今年最多)。11 檔個股下跌，6 檔個股持平。

12 月 27 日的日經指數 (Nikkei225)：