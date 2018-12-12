群創無暈眩高解析度VR頭戴顯示器小量生產 明年Q4放量

5G 商用化推升全球 VR(虛擬實境)市場成長，研調機構 IDC 資料顯示，2022 年全球頭戴式獨立型 (standalone) 與系鏈型 (tethered)AR/VR 裝置出貨量增至 5,308 萬台，群創(3481) 無暈眩高解析度 VR 頭戴顯示器於竹南廠小量生產，預計明年第四季放量。群創所開發無暈眩高解析度 VR 頭戴顯示器，採用 LCD 技術研發的 1411 PPI 高解析度 VR 顯示器，解析度較 OLED 來得高，對比與亮度較無顯著差異，LCD 具有低成本與高良率高產能優勢，成為含金量高的次世代高端產品。



群創指出，高階 VR 頭盔產品與 PC 端有線連結不便利，螢幕解析度過低影響真實感，以及輻輳調節衝突 (VergenceAccommodation Conflict) 帶來的暈眩，也是影響 VR 穿戴式裝置市場接受度原因。



群創 VR 研發團隊研發以 LCD 技術，突破視覺極限，研發 VR 次世代顯示器，該產品獨有專利 true RGB 超高解析度 LCD 技術達成 2.16 吋 1411PPI 解析度，sub pixel size 僅 6um，為目前市面 440PPI 的 VR 產品解析度的三倍。



群創獨家 N3D 技術 (Nature 3D Technology) 特殊演算法處理，去除暈眩感，研發獨家 Micro-structure control liquid crystal Technology(MCLC)(微結構液晶控制技術)提升動態反應速度，Moving picture response time(MPRT)達 1.5ms，達成與 OLED 相同水準 MPRT 1.5ms 無拖影快速動態視覺顯示。

