正達轉型陣痛 全年恐難轉盈

正達 (3149) 進行轉型提高建築玻璃製造比重，日前與策略合作夥伴科奈傑科技 (KTI) 量產高階智能變色玻璃，惟進度不如預期，第三季由盈轉虧，累計前三季淨損 2961 萬元，每股虧損 0.15 元，第四季為傳統淡季，全年恐怕虧損的局面。科奈傑科技與正達設立智能變色玻璃製造廠，第一期年產能 20 萬平方米，由正達將玻璃切割、磨邊、鍍膜後，再交由科奈傑塗布，然後交給正達進行後段膠合、覆層，惟該項業務貢獻不如預期，以及費用認列，第三季稅後淨損 3144 萬元，每股虧損 0.16 元。



目前正達主要營收來自非蘋果手機保護玻璃、筆記型電腦鍍膜，占了 6 成，代理 3M 的 OCA 膠、偏光片約占 2 成；另外，2 成來自於建材玻璃鍍膜，明年計劃增加偏光片裁切業務、大陸設置新廠，搶攻大陸高世代面板產能開出商機，正達 3D 玻璃良率 80～90%，主要有兩個產品，明年會新增智慧手錶客戶，與車廠的開發案可望有結果。