◆外資連續5日買超個股

外資連續 5 日買超個股
1. 外資連續買超 5 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (2371) 大同、 (6116) 彩晶
2. 外資連續買超 4 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00677U) 富邦 VIX、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00633L) 富邦上証正 2、 (6116) 彩晶
3. 外資連續買超 3 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00677U) 富邦 VIX、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00633L) 富邦上証正 2、 (2371) 大同
4. 外資連續買超 2 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (00677U) 富邦 VIX、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00633L) 富邦上証正 2 、 (2345) 智邦
5. 外資當日 (26) 買超的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (3037) 欣興、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00633L) 富邦上証正 2、 (2345) 智邦