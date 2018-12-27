◆外資連續5日買超個股

外資連續 5 日買超個股
1. 外資連續買超 5 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (00632R) 元大台灣 50 反 1、 (3037) 欣興、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (2002) 中鋼
2. 外資連續買超 4 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (00632R) 元大台灣 50 反 1 、 (3037) 欣興 、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (2002) 中鋼
3. 外資連續買超 3 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (00632R) 元大台灣 50 反 1、 (3037) 欣興、 (2002) 中鋼、 (00633L) 富邦上証正 2
4. 外資連續買超 2 日的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (00632R) 元大台灣 50 反 1、 (3037) 欣興 、 (00672L) 元大 S&P 原油正 2、 (2330) 台積電
5. 外資當日 (27) 買超的股票
(00677U) 富邦 VIX、 (3037) 欣興 、 (00672L) 元大 S&P 原油正 2、 (2330) 台積電、 (2002) 中鋼