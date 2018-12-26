明罵鮑爾 暗怒梅努欽？消息人士：川普沒過聖誕節 關在白宮看市場新聞

川普甫公開表達對美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 有信心，並將市場動盪全數歸咎 Fed，但白宮消息人士透露，川普事實上對梅努欽未能在平安夜成功安撫市場感到「十分沮喪」。

美股經歷史上最慘烈的平安夜，消息人士向媒體透露，梅努欽在川普團隊中面臨「非常危險」的處境，因為川普常會砲轟痛斥他認為犯錯的內閣成員，但儘管如此，目前川普對外仍捍衛梅努欽，聲稱對梅努欽有信心，並讓鮑爾為市場動盪扛一切責任。

當年是梅努欽向川普推薦鮑爾，因而使川普任命鮑爾為 Fed 主席。川普多次抨擊 Fed 升息速度過快，近日甚至傳出川普有意開除鮑爾的說法，2 位消息人士透露，川普向顧問詢問他是否擁有解僱鮑威爾的法定權力。

消息人士形容，「梅努欽在槍口下。」他透露，梅努欽的助手一直疲於奔命找經濟數據幫老闆讓川普冷靜下來，但川普據說還是很不滿梅努欽的說法。

川普聖誕節取消去佛州 Mar-a-Lago 度假村的計劃，整個假期關在白宮吸收市場的負面新聞。

但川普團隊另一消息人士駁斥梅努欽地位岌岌可危的說法，稱其為「無稽之談」。

市場反應

由於擔心美國與全球經濟放緩，已讓美國 10 年期公債殖利率在 12 月份大降約 25 個基點。

美政府部分關門加上白宮與 Fed 之間關係緊繃，又有上述負面傳聞，美元承壓，週三廣泛走跌，而美公債殖利率上升也增添美元壓力並削弱其前景。

新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 表示，「美國經濟成長放緩，以及政治的緊張局勢對美元是利空，所以我們預期美元持續疲弱。」