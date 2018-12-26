【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股大跌衝擊 台股再探波段低點



◆期貨走勢

台指期週二下跌 141 點至 9477 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 50.09 點，電子期逆價差擴至 - 3.49 點，金融期逆價差縮至 - 4.19 點。現貨部分，三大法人賣超 71.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1023 口至 2056 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 579 口至 35110 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5521 口至 - 7317 口。

美股週一繼續 12 月以來的崩跌走勢，美股四大指數跌幅均超過 2.7%，川普總統平安夜不甘寂寞在白宮中連發多封推特，亂槍抨擊聯準會與民主黨引發市場恐慌性下殺。台指期早盤受到美國創下史上最慘平安夜行情帶動下以大跌 138 點開出，現貨開盤也同步開低跳空跌破 9500 點大關。所幸外資因新年假期休假故台股賣壓不重，早盤重挫百點但預估量能僅 800 億元左右，因此現貨開盤後台指期反而出現一波拉抬跌點收斂，但日股重挫 5% 與陸股早盤大跌 2% 並失守 2500 點大關，亞股疲軟也導至台股無力進一步收斂跌幅。大盤量縮台股呈現個股表現，跌深族群成為盤面交投重心，PA 族群與比特幣概念股持續跌深反彈，但 PCB 與矽晶圓雙雙賣壓湧現大幅拉回。除此之外大同集團仍是盤面熱點所在，整體盤勢呈現類股快速輪動強弱分明。而盤中隨著全台縣市首長就職宣誓似有買盤回流，尾盤指數在低接買盤回流下小幅拉高作收。終場加權指數下跌 112.61 點或 1.168%，收在 9527.09 點，成交量能 733.04 億，較前一日增加 42.67 億。技術面來看，周二日 K 連二黑且跳空創近兩月收盤新低，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且 MACD 指標同步死亡交叉，行情短線仍有反復回測低點的壓力。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 0.95，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 16.91% 升至 17.66%，賣權平均隱含波動率由 22.31% 升至 23.11%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

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