【運達投顧】高維緒開盤 : 道瓊自9月高點波段已跌19.8%，台股行情路況「往下」



美股: 美股休市，道瓊自 9 月高點波段已跌 19.8%，那斯達克自高點跌幅 20%，美國、歐洲持續讓寬鬆貨幣政策退場，市場資金流動性風險增加，新興市場未來也將受到影響，尤其在美債吸引力大過新興市場債，債市恐將出現拋售潮，股市則以震盪表現。

◆2019 年面臨四大風險

1：中美貿易戰

2：流動性風險

3：公司債居高不下

4：經濟與企業獲利雙降

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/24 該殖利率收在 2.66%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 2019 年 1 月 8 日 - 1 月 11 日 CES 電子消費展。

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※運達投顧 高維緒分析師

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