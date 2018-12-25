「救市」弄巧成拙 美國財長將成下一個「替罪羊」？

面對美國股市的接連下跌，川普一直將矛頭指向聯準會主席鮑威爾。而既然難以撼動鮑威爾的地位，近期一系列舉動導致市場擔憂加劇的美國財長梅努欽，就有可能成為新的替罪羊。

彭博援引一位知情人士稱，川普已經在權衡是否解僱梅努欽。另一知情人士則表示，對於梅努欽來說，他的任期能持續多久，一定程度上可能取決於美股接下來還會跌多少。

對於梅努欽目前的處境，報導援引 Beacon Policy Advisors 執行合夥人、前美國財政部官員 Stephen Myrow 稱，白宮內部很多人並不喜歡梅努欽，他們也會樂意讓他「下車」，而迄今為止梅努欽之所以位置穩固，是因為川普依賴他，而且他本人也對川普忠誠。

不過上述報導同時也指出，川普對梅努欽的信任也開始出現動搖的跡象。通常來說，梅努欽作為美國財長是向聯準會傳遞白宮想法的指定人選，他本人也每周都和鮑威爾共同吃一次午餐。但報導援引知情人士稱，近日川普曾詢問顧問，誰可以去和鮑威爾談談，卻並未指派姆努欽。

（美國財長梅努欽，圖片來自視覺中國）

「救市」弄巧成拙

面對美股的慘跌，梅努欽近日再度出馬。當地時間上周日，姆努欽在社交媒體表示，他當天向包括高盛、摩根大通、富國銀行在內的美國六大行一把手致電，詢問有關市場流動性的問題，以提振人們對美國金融體系的信心。

除此之外，美國財政部當天聲明還提到，梅努欽會在周一與由他擔任主席的美國金融市場工作組進行電話會談，包括聯準會、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會的代表會出席。

而值得注意的是，這一成立於 1988 年的工作組，主要目的就是防範 1987 年黑色星期一重演，後來則發展為在股市大跌市時大手入市托市的力量。因而，該工作組在 1997 年也被《華盛頓郵報》戲稱為 Plunge Protection Team（美國「國家隊」）。

到了周一，梅努欽如期與五大金融市場監管機構——聯準會、美國證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）、美國聯邦存款保險公司（FDIC）和財政部下屬貨幣監理署（OCC）的官員會談。他們向梅努欽表示，雖然最近股市大跌，但沒有看到任何市場異常現象。

不過在市場人士看來，梅努欽與六大行的這一關於流動性問題的討論，說明市場很可能存在他們此前並未意識到的更大的問題，而與「國家隊」的溝通更是引發投資者緊張。JonesTrading 首席市場策略師 Michael O』Rourke 表示：

「我明天會打電話給『國家隊』」，這可不是在說不要慌張。我認為這種事情只會令市場出現更多恐慌和擔憂，而不是增加信心。

因而這一切不僅沒能阻擋美股跌勢，反而加劇了市場動盪。在周一梅努欽與「國家隊」會談當天，美國三大股指全線跌逾 2%，其中標普 500 指數下跌 2.71%，至 2017 年 4 月以來新低，並正式進入技術位熊市。道指跌幅 2.91%，創史上最差聖誕節前夜表現。

梅努欽的干預紀錄

在川普一直將美股上漲歸功於自己的背景下，作為川普得力助手的梅努欽，在每一次股市大跌時，總會出面安撫市場情緒。

在 10 月 10 日道指暴跌 830 點之後，梅努欽出面表示一切都很正常，市場出現一定程度的修正並不奇怪。他當時提到，「美國經濟的基本面仍然非常強，市場並非完全有效，兩個方向的波動都是過度的，今天沒什麼特別需要市場去反應的。」

不過第二日，美股繼續大跌，10 月 11 日道指再度跌逾 500 點，跌幅達 2.13%。隨後，梅努欽又坐不住了，在 10 月 12 日接受 CNBC 採訪時，他再度強調，美國經濟強勁，通膨仍在控制之中，股市出現修正是自然現象。

到了 11 月上旬，美股終於出現一波反彈，但是這並未持續太久，11 月 9 日美股跌勢再度開啟。

到了 11 月底，《華爾街日報》援引知情人士透露，川普表達了對梅努欽的不滿，主要是因為他推薦了鮑威爾擔任聯準會主席，其上任後一直在升息，令股市波動。不過很快川普在社交媒體回應，稱這是假新聞。

12 月 18 日，面對美股的接連暴跌，梅努欽已經不再強調「一切都很正常」，而是開始將股市波動歸咎於高頻交易和沃爾克規則的影響，並稱將要求他領導的金融穩定監督委員會研究股市的波動性。

緊接着，當地時間 12 月 19 日，聯準會如預期升息 25 個基點，當日美國三大股指均創下年內新低，道指跌幅超過 350 點。12 月 20 日，梅努欽又表示，市場對鮑威爾的言論感到「失望」，並對此消息「過度反應」。