大田自行車品牌獲台灣精品獎肯定 生產線有意移回台灣

高爾夫球代工廠大田 (8924) 近年來積極跨足碳纖維自行車市場，旗下自行車品牌 VOLANDO 日前獲得台灣精品獎第 15 度肯定，但面對美中貿易戰造成加徵關稅，不排除將部分產能移回台灣。回顧大田跨入自行車市場，2003 年於深圳轉投資成立「櫻之田」，成功打入自行車代工領域，日前於中國惠州再轉投資設立「卓越科技」，有望拉大自行車 OEM/ODM 代工產能。



2009 年 8 月，大田進軍 OBM 自創自行車品牌 VOLANDO 女性公路車，CHARMING(俏麗) 於 11 月獲得第 27 屆台灣精品獎的肯定，也是該品牌創立後 8 個年頭，第 15 款精品自行車。



不過，VOLANDO 主要銷往歐、美、日等主要國家，惟美中貿易戰增列自行車清單，使其關稅課徵增加 10%。大田表示，未來不排除調整中國既有的產能規劃，將部分生產線移回台灣，作為因應之道。