買氣弱 豐興本週鋼筋降400元/噸

中部鋼筋大廠豐興 (2015) 國內鋼筋市場近期買氣弱，加上國際廢鋼下探，今 (24) 日宣布，因廢鋼已於 12 月 23 日先調降 300 元 / 噸，本週盤價維持平盤，鋼筋則下跌 400 元 / 噸，型鋼產品維持平盤。雖然近期買氣疲弱，但業者不看淡後市，隨著年節結束，預期農曆年後開工需求釋出，氣氛將反轉，有機會展開新一波漲勢。



從國際行情來看，美國大船廢鋼上週無報價，日本 2H 廢鋼報價持平為 286 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼報價下跌至 275 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 69.9 元 / 噸上漲至 72.3 美元 / 噸。



反映國際廢鋼下跌，及國際廢鋼價格不見止跌，豐興宣布，鋼筋下跌 400 元 / 噸，型鋼產品維持平盤。至於廢鋼已於 12 月 23 日先調降 300 元 / 噸，本週盤價開出平盤。