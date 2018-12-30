〈理財商品教戰〉大波動行情下 權證成兩面刃 把握二大挑選原則

12 月以來不少熱門強勢股在波段漲幅後回檔，且幅度不小，然而，不少持有連動權證的投資人，並未嚴格停損還加碼，導致虧損加重，券商提醒，在行情急漲急跌、不確定性高的情況下，建議投資人應建立當機立斷停損機制，而在權證的挑選上，也務必把握 2 大原則─長天期、固定隱含波動率。

累計前 11 月，券商受託買賣權證總額 6743 億元，較去年同期成長 27%，顯示權證市場仍處在高速成長期。

然而，貿易戰議題籠罩著 2018 金融市場，行情波動加劇，統一證金融商品部直指，12 月以 0.01 元回收了大量放到歸零的權證，有不少價外 40% 以上，單價極低、與現股連動極不敏感，進入價內可獲利的機會已接近零，因此，建議投資人一定要果斷停損。

在權證投資越來越盛行下，券商提醒小資族，透過權證布局多或空的行情以長天期權證介入相對佳，其減損的時間價值較低，可降低投資人抓不準反彈時機的壓力，也可兼顧槓桿效果。

但長天期權證該如何定義？統一證券金融商品部認為，長天期權證到期天數可訂在 200 天以上。

不過，長天期權證因其 Vega 參數的特性，調降隱波帶來的殺傷力會比短天期權證更大，因此，長天期權證的挑選，還得加上隱含波動率「固定」的條件，才能完整發揮長天期權證的優勢。

統一證券金融商品部強調，要發揮長天期權證的優勢，隱波必須「固定」而不僅僅是穩定，否則在穩定合理的範圍內調降隱波，權證價格的減損比短天期權證的時間價值會流失更多。