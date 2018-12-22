【華冠投顧】預期台股下周一對利空反應仍淡定

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股再度重挫破底，惟台股獨家開市，外資不在場內，故成交量、委買張數、委賣張數、震盪幅度同步壓縮，也使得盤面所受衝擊不大，終場大盤 - 30 點，OTC 指數 - 0.2%。

今日台股因獨自開盤，現貨方面對利空的反應並不激烈，不過期貨逆價差則有擴大現象，估計下週一可能還會反應利空，但繼續反應的程度應也不至於太大，不然今天現貨理應出現殺尾盤的走勢，此外，下週外資將陸續放大假，由內資挑大樑，有利多頭防守指數。

＜操作策略＞

目前仍視「大盤重上月線」為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號，在多空未表態前，操作上維持「多空雙向」也就是「作多強勢股、放空弱勢股」並行策略。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以題材股當道，營建署通過七個離岸風電案，風電族群表現亮眼，《9958 世紀鋼》漲停鎖死，《1609 大亞》、《2013 中鋼構》、《3708 上緯投控》、《1589 永冠 - KY》... 同步強漲；遊戲股受惠大陸審批解凍，《6111 大宇資》、《3687 歐買尬》、《3546 宇峻》... 勁揚；另板卡族群《6150 撼訊》、《2376 技嘉》... 受惠於比特幣上漲，食品股《1215 卜蜂》、《1210 大成》... 受惠於豬瘟警報，亦有所表現。

今日較為弱勢的是矽晶圓族群，由於日系外資評估明年上半年矽晶圓報價可能修正，《6182 合晶》、《3532 台勝科》、《3016 嘉晶》、《6488 環球晶》... 皆回檔修正。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》低量狹幅震盪，參考意義不大，後市觀察重點仍在於龍頭《2327 國巨》能否重新站上 12/13 利空當日高點，當最弱的龍頭走出「破底翻」走勢，整個族群才具備比較有利的操作條件，而線形較強的二線股則是相對較佳的選擇。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。