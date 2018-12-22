【華冠投顧】盤中解析：獨家開盤 力守9600

劉彥良 分析師

昨天美股再股重挫，台股補班獨家開盤，內資力守 9600，目前小跌 30 點，預估量 400 億元上下。道瓊指數的 K 值已來到 10 以下，這在過去非常少見，物極必反，下周可望上演跌深反彈。

強勢股方面，風電股反映營建署一口氣通過七件離案風電開發計劃，世紀鋼 (9958)、大亞(1609) 和上緯投控 (3708) 表態大漲；比特幣自低檔強彈，撼訊 (6150)、青雲(5386) 和承啟 (2425) 連兩日上揚；中國重啟新遊戲審批，大宇資 (6111)、宇峻(3546) 和網龍 (3083) 也是連兩日走揚；台積電 (2330)3 奈米新廠環差過關，漢唐(2404) 今天再創新高 99.6 元、信紘科 (6667) 也改寫掛牌新高 46 元。

弱勢股方面，市場派昨召開記者會斥責公司派經營不利，大同 (2371) 和子公司尚志 (3579)、華映(2475) 和綠能 (3519) 重挫；義隆電 (2458) 和力山 (1515) 法人結帳近期創高拉回；環球晶 (6488)、中美晶(5483)、合晶(6182) 和台勝科 (3532) 面臨投信調節線型弱勢。

美股本周加速趕底，最新消息已確定美國政府部門將暫時停擺，下周可望利空出清跟出現技術面的跌深反彈。預估下周台股將重回 9800 之上，有財報或有題材的中小型股會持續向上表態。

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