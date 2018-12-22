網龍手遊新作可望帶動全年轉盈 明年登陸中國營運再添動能

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》9 月上線，帶動網龍第 3 季成功單季轉盈，全年更可望順利賺錢，且隨著中國官方將重啟版號審批，《吞食天地 M》版號通過後，可望明年下半年就能在中國上線，為後市營運再添動能。

網龍《吞食天地 M》9 月上線後，帶動當月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。據悉，《吞食天地 M》9 月貢獻網龍營收約 5700 萬元、10 月挹注約 7300 萬元。

以手遊表現來看，上線第 3 個月營收可能會逐漸下滑，而 11 月已為《吞食天地 M》上線第 3 個月，因此營收較上月減少近 2 成、達到 8112.8 萬元。法人認為，網龍 12 月營收可能較 11 月稍減，但預期仍會維持超過 7000 萬元規模。

法人指出，網龍今年上半年的 1982 萬元虧損額，可望靠 9 月單月獲利來彌補，而 10 月的獲利表現，也有機會與 7、8 月虧損額相抵銷，前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

隨著網龍《吞食天地 M》明年營運步入穩定階段，且中國官方近期也傳出將重啟版號審批，在已談妥當地遊戲代理商之下，待版號審批通過，《吞食天地 M》可望明年下半年就能在中國上線，為後市營運再添動能。