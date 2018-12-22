〈2018大事回顧〉金管會三大策略拚Fintech 打響國際盃

金融業攻數位金融 (Fintech) 已多年，金管會今 (2018) 年更加展現企圖心，靠著成立金融科技創新園區、2018 台北金融科技展首度登場、以及將設立純網銀等三大策略，讓台灣的 Fintech 很國際化。

台灣首座金融科技創新園區 (FinTechSpace) 在 9 月 18 日誕生，無論從空間布置到進駐團隊，都可以看到突破傳統、想要展現「矽谷風」的企圖心，而園區兩大特點就是銜接新創的「數位沙盒」和幫新創解決法規問題的「監理門診」。

FinTechSpace 為台灣與全球金融科技創新網絡的鏈結的重要窗口，有來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港以及台灣等 6 個國家、共 37 家金融科技新創團隊進駐園區，為整體創新「種子」注入更多元與國際化的能量。

不只金融科技創新園區很國際化，在今年 12 月初舉行的「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，邀請到「金融科技創新教父」Brett King 進行未來趨勢演說，及波蘭金融監理總署主席 Marek Chrzanowski、英國競爭及市場管理局開放銀行業務負責人 Bill Roberts 等多位國際重量人士來台演講分享。

金管會主委顧立雄就表示，台灣首次舉行如此盛大的金融科技展，除我國的金融機構及新創業者外，還邀請到來自澳洲、美國、香港、瑞士、加拿大、新加坡、波蘭、荷蘭等多國的業者參展，代表臺灣的金融科技發展，不但跨領域，也是擁抱國際的，也期許此展覽能成為國際平台。

此外，純網銀雖然明年才會釋出兩張執照，但是三個參賽團隊包括：以中華電信為主的國家隊將命名為「將來銀行」、LINE 為首的則為「LINE BANK」、以及日本樂天團隊都已經就定位，三隊中有兩隊有外資色彩，讓純網銀的土洋大戰備受矚目。

因應全球金融科技發展趨勢，金管會從產品研發、人才培育及發展環境等面向，積極建構金融科技創新應用環境，今年以多面向、更國際化的策略來推展我國的 Fintech，隨著已播下的種子，2019 年金融科技創新園區的沙盒實驗將一一開花，台北金融科技展有機會成為國際參展平台，而純網銀最快明年 6 月就會知道花落誰家，我國的 Fintech 將延續今年熱力持續打響國際盃。