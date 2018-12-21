在不確定中找出明確方向

文 / 彭杏珠

又到了新舊交接時刻！送走 2018 年，迎接新的 2019 年，世界到底會產生什麼變化？又有什麼值得關注的趨勢？2018 年 11 月 1 日、2 日，在遠見．天下文化事業群召開的第 16 屆「華人領袖遠見高峰會」上，來自海內外的學者專家給出了答案。

答案正是本屆大會的主題「開放．創新．合作 迎戰不確定的年代」。

今年的遠見高峰會共吸引 400 位華人企業領袖齊聚台北；大會還請到近 80 位來自台灣、中國大陸、香港、澳門、越南、泰國、柬埔寨、新加坡的講者，共同探討經濟、科技、創新、消費、文化、人才與機會等議題。

科技革新、新世代當家 開創嶄新時代

針對時下最熱門的中美貿易戰議題，大會特邀中歐國際工商學院經濟學教授巫和懋，以及台北論壇基金會董事長蘇起對台海情勢的影響進行分析。

巫和懋用冰山比喻中美貿易戰，上面是貿易逆差之爭，冰山下的是產業實力之爭，再下面則是體制與價值之爭。對中國大陸是短空長多，對美國來說，應謹慎使用貿易戰這項手段，因為它的目的不一定能夠達成。

蘇起則認為，美國將「競爭」定為對中國的最新基調，策略是看一步走一步。據他了解，中國大陸完全沒有興趣跟美國衝突，預測台海發生流血戰爭機會不大，但台灣會不會去觸發戰爭是另一回事。

科技方面，大會也探討了「AI 創業大趨勢 無人經濟崛起」的議題。

AppWorks 創辦合伙人林之晨特別提醒，大部分人對 AI 有誤解，以為把大數據餵進去就算訓練完成，好像是一次性的工作。但對 AI 來說，要一直吸收數據才會進步，就像人喝水一樣。重要的是建立數據管道，有源源不斷的數據進來，才可以不斷學習進步。

上海復旦醫療產業創業投資總經理章濱雲以醫療的領域為例說，不懂得掌握 AI 的醫生一定會被淘汰。AI 跟 HI（人腦智慧）都要繼續創新，合作應對變化中的世界。就像金庸的神鵰俠侶，AI 是楊過，HI 是小龍女。初始小龍女比楊過武功高強，但在古墓一起修練後，抱著開放、創新、合作的精神，雙劍合璧抵禦外人，形成新的應對局面，這就是 AI 的未來。

長期觀察消費趨勢的零點有數董事長袁岳這次又帶來新啟發。他提出的文化新人種，以及商業的新物種，顛覆台灣舊有思惟。

袁岳指出，中國大陸是年輕人有獨特發展性的社會，1980 年後出生的人口約六億，占中產階級一半。年輕消費者對新東西非常開放：即使不懂也願意消費，被稱為「新人種」。服務這些新人種所產生的消費性服務，被稱為「新物種」。

新人種主導的市場，以及新物種所創造的市場，還只是剛開始，兩岸可以在文創、技術等層面合作，為新人種開啟的巨大需求，提供深厚、廣泛、有趣的新物種。

為期兩天的峰會，共有四場特邀演講、兩場專題演講、15 場專題論壇。場場內容精采絕倫，都刊載在這本峰會特刊上，讀者不妨細細閱讀，以面對 2019 的不確定年代。

來源：《遠見趨勢特刊》

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