〈財委會報告搶先看〉強化競爭力 台土輸三國營行庫 2020年起薪資全面一致化

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2018年12月19號20點33分

為強化競爭力，吸引優秀人才效力，財政部轄下所屬的台銀、土銀與輸銀等三家國營行庫明年起將採取敘薪標準一致化，根據財政部規劃，台銀與土銀自明 (2019) 年起分兩年調薪，預計到了 2020 年三家國營行庫薪資將全面一致化。

台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行為財政部百分百持股的國營行庫，因此薪資水準向來與軍公教人員連動，也就是當軍公教調薪時才會跟進調薪，且三家行庫目前薪資水平仍有些許落差，考量國內金融業競爭激烈，政府擔憂，國營行庫現有的薪酬制度將不利攬才。

根據財政部規劃，三家國營行庫薪資調整將朝兩大方向進行，包括：一、三家行庫薪資水平一致化，二、未來國營行庫調薪將依經營績效指標而定，與軍公教人員脫鉤。

財政部明 (20) 日將赴立法院財委會進行「財政部直（間）接持股達百分之四十以上事業與 8 家公股銀行近 3 年之經營績效、未來展望及近年薪資調整情形」專題報告。

財政部報告指出，台銀及土銀，與輸銀同屬國營銀行，同樣肩負政策使命任務，為避免人才流失並提升國營銀行競爭力，財政部將辦理台銀、土銀與輸銀敘薪一致性標準，將從明年起採兩年分階段實施。

財政部官員表示，三家國營行庫中，目前以輸銀薪資較高，台銀與土銀則略低於輸銀，但基於人事經費預算考量，因此必須分兩年調整薪資，換言之，台銀、土銀與輸銀的薪資必須等到 2020 年才能全面一致化。

此外，過去三家國營行庫調薪與公教人員連動，意即公教人員調薪才會跟著調薪，且不論績效全體員工調幅一致，與公教人員一樣採齊頭式做法，比起已經民營化的公股行庫，甚至是績效至上的民營行庫，國營行庫的薪酬制度明顯僵化。

財政部官員表示，三家國營行庫薪資一致化後，為激勵員工、吸引優秀人才加入，接下來將訂定績效考核指標，未來國營行庫可依照當年度的績效與盈餘決定是否調薪，只要董事會通過，報呈財政部並獲核准後就能調薪。