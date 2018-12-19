美中貿易戰衝擊 南紡Q4起業績轉保守 明年拚溫和成長

南紡 (1440) 今年營運成長，獲利可望創下三年新高。不過，據了解，受制美中貿易戰的衝擊，第四季到明年展望轉趨保守，但明年仍希望維持溫和成長。該公司前三季合併營收為 188.18 億元，年增率高達 21.3%，是近年罕見的高成長，稅後盈餘 11.37 億元，同比更是大增 88.9%，EPS 達 0.69 元。據了解，今年越南廠規模成長，以及利基產品與垂直整合效益，拉高營收與毛利率。該公司前三季毛利率 13.38%，創 8 年新高。



不過，美中貿易戰衝擊之下，南紡客戶在中國大陸的產量受到影響，整體下單動能轉趨保守，第四季開始營運增添變數。該公司 10 月與 11 月營收分別為 21.2 億元與 21.17 億元，仍維持高檔水準，法人預估 12 月下滑，然全年營收預估仍將超越 2011 年的 244.5 億元創高。