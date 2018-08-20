豐祥-KY陷入貼息 看好今年休閒車營運貢獻

機車零組件大廠豐祥 - KY(5288) 配發 4 元現金股利今天除息，參考價為 88.5 元，股價小漲開出後翻黑，盤中陷入貼息走勢。豐祥 - KY 上半年營收 20.71 億元，毛利率 18.05%，營業淨利 2.49 億元，營益率 12.03%，稅後淨利 2.37 億元，年增率 13.57%，每股盈餘為 3.6 元。



豐祥 - KY 近年積極布局休閒車領域，包括重機、雪車、水上摩托車等，因每種車款的淡旺季不同，依客戶新車款需求訂單釋出，休閒車的訂單增加，沖淡第二季機車訂單淡季的衝擊。



豐祥 - KY 自結 7 月營收 4.14 億元，月增 13.14%，年增 14.60%；累計前 7 月營收 24.87 億元，年增 6.18%。



展望第三季，除休閒車的成長動能外，來自醫療訂單也是成長力道之一，由於醫療床品牌大廠因應東協零利率，擴大東協生產、下單，豐祥 - KY 去年以來自醫療的營收占比提升達到 12、13% 水準，今年全年相關營收也有望再增 10 至 15%。