【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

市場擔憂美國經濟趨緩，帶動美股昨日再度大跌，S&P 500 指數創下 14 個月以來新低，加上今日中國國家主席習近平於中國改革 40 週年大會上談話，並未提及與貿易戰相關消息，引發陸股賣壓湧現，導致今日台股下跌 0.7%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 86.06 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美股下跌至 14 個月以來新低，並未引發早盤陸股賣壓，惟今日中國國家主席習近平於中國改革 40 週年紀念大會上談話，未提及中美貿易談判相關消息，市場失望賣壓湧現，加上美國公佈明年上調 2000 億美元商品關稅時間，使得市場對於貿易談判破局擔憂再現，帶動今日中國相關之 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數同步下跌。

《國際商品市場焦點分析》

儘管沙烏地阿拉伯公布削減對美國煉油廠出貨量的計畫，加上最新數據顯示 OPEC 及美國產量均有下滑跡象，不過美國產量依舊處於接近紀錄高點，同時市場對未來全球經濟成長展望漸趨悲觀，加上 OPEC 能否嚴格執行減產計畫，減產的份額是否足以抵銷美國頁岩油強勁的生產力，均屬於未知數，週一晚間隨著美股跌破近期低點，輕原油期貨也重挫失守 50 美元。

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