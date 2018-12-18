【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：歐巴馬健保遭裁定違憲，醫療保健股全面重挫，高盛受到 1MDB 醜聞衝擊，領跌金融股，Twitter 則因可能個資外洩，股價重挫逾 6%，領跌科技族群，在擔憂全球經濟走緩下，投資人信心薄弱，四大指數再度重挫，回測２月低點。

台股觀點：上週五美股大跌的衝擊並未在週一於亞股延續，日韓股市早盤即同步反彈，陸股走勢則是相對疲弱，上証指數盤中反攻 2600 點未果，一方面總體經濟疲弱，一方面有政策呵護，使得陸股持續震盪整理；台股方面，華映台灣兩廠無預警停工，衝擊面板相關產業股價疲弱，但賣壓並未擴散至其他族群，雖然蘋果股價再度下挫，不過大立光及台積電展開反彈，帶領電子族群支撐台股反彈走高，加權指數收盤小漲 0.14%，成交量縮小至不足 800 億，無法站上 5 日線，外資期現貨部位合計買超 80 億，接近年底假期外資缺席下，預計短期以內資作帳行情為主，不過國際股市受限於貿易戰及未來經濟展望悲觀，可能限制台股反彈空間；本週則將迎來 FOMC 會議，由於美國近期經濟數據依舊強勁，但有鑑於全球經濟成長減緩風險升溫，FED 近期頻現鴿派聲音，此次會議決定可能左右明年的升息步伐，預期將在股匯市造成波動，建議可適度利用台指期貨為投資部位避險。

關注焦點：1)12/20 FOMC 會議 。

