【華冠投顧】盤中解析：觀望氣氛加重

劉彥良 分析師

美股上周五因經濟數據不佳大跌，但在中國將延後 3 個月加徵美國進口汽車關稅的利多加持下，亞股不跌反漲。台股目前小漲 30 點在 9800 附近震盪，唯投資人擔憂經濟成長和本周聯準會會議下，觀望氣氛加重，預估量一口氣縮到 800 億元。

傳產股表現較強尤其是運輸類股，受惠油價下跌加上運價指數上漲，今天包括華航 (2610)、長榮航(2618)、新興(2605)、和台航(2617) 的漲幅都有 3% 左右。

此外，康普 (4739) 和美琪瑪 (4721) 受惠特斯拉調降中國售價下，今天股價都呈現大漲，目前兩檔個股都在相對低檔且打出底型，未來有機會比照貿聯 - KY(3665)往年線靠攏。

弱勢股方面，大同集團依舊是重災區，綠能 (3519)、華映(2475)、尚志(3579) 和福華 (8085) 繼續跌停，倒是大同 (2371) 開低走高甚至翻紅向上，走勢出乎市場意料之中。在子公司爆發財務危機後，未來市場派和公司派的經營權之戰將會越來越精彩。

最後，郭明錤下修下季 iPhone 出貨量約 2 成，但對今天蘋概股的影響不大，倒是他另外出具報告指出神盾 (6462) 以極低價搶三星訂單，長線恐對產業有重大影響，倒是讓神盾 (6462) 開盤即跌停鎖死。

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