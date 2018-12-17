【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

歐美聖誕節假期將至，外資操作轉趨平淡，台股今日不畏週五美股下跌走高，不過受到市場目前觀望週四凌晨的聯準會利率決策會議，會後聲明是否如市場預期下調明年升息次數，導致台股走勢呈現震盪，終場台股上漲 13.37 點，漲幅 0.14%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 80.04 億元。

《國際金融市場焦點分析》

本週聯準會召開 FOMC 利率決策會議，使得市場對於股市操作轉趨保守，加上本週中國舉行中央經濟工作會議，有鑑於目前中國尚未公佈對於明年中國經濟施政方向，使得市場對於股市呈現觀望態度，導致今日中國相關之 A50 指數、恆生指數及香港 H 股指數走勢呈現震盪；其中，醫藥類股持續受到醫藥帶量採購政策影響，導致藥價走跌，使得醫藥類股走勢疲弱。

《國際商品市場焦點分析》

儘管沙烏地阿拉伯公布削減對美國煉油廠出貨量的計畫，加上最新數據顯示 OPEC 及美國產量均有下滑跡象，油價一度受到激勵突破 53 美元，不過市場對未來全球經濟成長展望漸趨悲觀，美股再度大幅下跌，原油等風險性資產同遭拋售，輕原油期貨收盤再度重挫，持續於底部弱勢整理；歐元區製造業及服務業 PMI 不如預期，同時晚間美國零售銷售數據強勁，美元再度走高，衝擊金價下挫。

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