熱門股─英瑞-KY重新取得大客戶訂單 股價周漲逾17%創半年新高

汽車零組件大廠英瑞 - KY(1592-TW) 本周公告，再次取得過去流失的主要客戶美國 ADVANCE AUTO PARTS 訂單，明年第 1 季將開始出貨，消息一出激勵本周股價大漲逾 17%，最高來到 29.6 元，創 6 月中旬以來新高價位。

ADVANCE AUTO PART 是美國前 3 大汽車零配件通路商，英瑞表示，經美國子公司 APDI 努力爭取，決定恢復採購水箱、冷凝器和其他零配件，採購量估為原先的 3 分之 2，預計明年第 1 季開始供貨。

由於 ADVANCE AUTO PARTS 過去曾占英瑞營收比重達 30%，全球有多達 5000 餘家零售店面，法人樂觀看待，訂單回籠將對英瑞明年的業績貢獻不少。

另外，為因應美中貿易戰，英瑞除了與客戶協調明年起調高產品銷美報價 4.5-5%，同時將揚州廠生產出口至美國的產品移轉至柬埔寨廠生產，可享有柬埔寨輸美零關稅的好處，不至於受太大的衝擊。

同時，英瑞也積極分散市場風險，北美銷售占比已由過去的 67% 降至 57%，預估明年可進一步降至 55%，歐洲則上升至 32%，而亞洲升至 10%。

英瑞說明，揚州廠正積極爭取中國當地車廠的 OEM 訂單，預計明年下半年有望取得上汽集團訂單，而吉利汽車 12.6 萬套訂單將於明年出貨，成長動能逐漸復甦。