12月政策會議 Fed恐祭出兩面手法 一面升息 一面發出鴿派訊息

過去二年，聯準會 (Fed) 每三個月便升息一次，僅一次例外。

但由於預期 Fed 於本月稍後的政策會議後，將改採隨機應變的策略，目前緩慢穩健升息的行動，恐將戛然而止。

大多分析師預期，在 12 月 19 日結束的政策會議中，Fed 可能升息一碼到 2.25% 至 2.5% 範圍。金融市場持續預期升息一碼的機率為 75%。

但是 Fed 點陣圖，政策聲明及 Fed 主席鮑爾記者會所傳出的訊息，將較升息更為重要。大多分析師認為，這些訊息均將傾向鴿派。明年 3 月，Fed 可能不會升息，但大多分析師認為這將只是暫停升息，並非緊縮週期結束，仍需視經濟情況而定。

分析師說，Fed 主席鮑爾將表明 Fed 不再採取 2017 與 2018 年所見的每季升息一次的策略。預期 Fed 的點陣圖將預測 2019 年再升息二次，低於 9 月預期的三次。

此外，在發表的會後聲明中，Fed 可能移除 "FOMC 預期將在目標範圍內，進一步緩慢升息" 的前瞻措辭。

美銀美林分析師梅爾 (Michelle Meyer) 說，鮑爾必須使用安撫市場的口吻，不能讓人有鷹派感覺。關鍵字將是謹慎，耐心，風險，與視數據而定。

Fed 的語氣若更加溫和，將是明顯證據，顯示決策官員已不再採取積極升息的策略。

