不用大老遠出國 全球6大精選耶誕市集 台北也上榜

耶誕和跨年氣氛越來越熱，國際訂房網站 Booking.com 今 (12) 日公布統計超過 27 萬則各國旅客針對「聖誕市集」的推薦，精選出 6 大最有節慶氣氛的目的地，台北市異軍突起上榜，主要是因市區內各大商圈每年都會舉辦各式的聖誕市集，成功受到國內外旅客的注意。

Booking.com 指出，台北市商圈每年都有各式的聖誕市集，由於具備豐富的活動表演、美食、遊戲和手工小吃，充滿活力和熱鬧氣氛，十分適合情侶、閨蜜或全家庭族群到訪，因此受到旅客青睞。

另一方面，訂房網站 Expedia.com.tw 也指出，耶誕之後緊接著就是跨年，依據過去訂房資料顯示，國人平均於 20 天前訂購跨年飯店，相較於全年度平均訂房時間提早 9 天，今年台灣跨年最夯訂房城市前 5 名依序為台北、台中、高雄、台南和宜蘭，平均每晚房價約 1920-4020 元。

其中以台南的房價漲幅最多，近 30%，反而是宜蘭在跨年夜平均房價雖最高，但相較全年度其他時間，房價便宜 17%。

而高雄是跨年夜最便宜訂房城市，較全年度其它時間訂房價格降 16%。

除了台北的耶誕市集人氣超高，Booking.com 也統計出，荷蘭法肯堡的絲絨洞穴耶誕市集、德國西部的埃森的耶誕市集、義大利北邊的維皮泰諾耶誕市集以及美國密西根的弗蘭肯默斯聖誕市集，均相當受到各國旅客歡迎。

「荷蘭法肯堡」絲絨洞穴聖誕市集是歷年來規模最大的市集。(圖：Booking.com 提供)

其中，絲絨洞穴耶誕市集已邁入第 21 個年頭，是歷年來規模最大的市集，旅客可探索洞穴內精美的壁畫、雕像，以及令人驚豔的 18 世紀教堂。