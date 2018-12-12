【永誠投顧】關鍵K團隊  (盤勢 心得分享)

◆盤勢分析

中國願意調降美國進口國車輛關稅，加上華為財務長獲加拿大法院裁定交釋，讓今日亞股開盤，日股漲 200.38 點，韓股漲 9.8 點，台股開盤 9741 點，開高走高，最高來到 9835 點，收盤 9816 點，成交量只有 963 億元，仍然偏低。

盤面 (類、個股) 架構:

電子股方面回穩，<蘋概三王>帶領上漲，股王大立光 (3008) 漲幅 5.35%、鴻海 (2317) 漲 4.09%、台積電 (2330) 漲 1.8%。

<5G 網通>光環 (3234)、眾達 - KY(4977) 漲停，聯亞 (3081) 大漲 9.68%，全新 (2455)、訊芯 - KY(6451) 皆漲 5.25%。

<光學鏡頭>方面，鴻海轉投資光學鏡片模具廠中揚光 (6668) 大漲 54.31%、亞泰 (4974) 漲幅 6.24%、光耀 (3666) 漲幅將近 6%、亞光 (3019)、佳能(2374) 漲有 4.5% 以上。

<矽晶圓>嘉晶 (3016) 漲停，台勝科 (3532)、漢磊(3707) 皆漲幅 5% 以上，環球晶 (6488) 上漲 4.6%、合晶 (6182) 漲 3.21%。

<被動元件>大毅 (2478) 漲幅 6.63%，九豪 (6127)、光頡(3624) 上漲 4% 左右，信昌電 (6173) 上漲 3.15%，佳邦 (6284)、奇力新(2456) 上漲 2.7% 以上。

<MOSFET> 方面，大中 (6435)、富鼎(8261) 來到漲停，茂矽 (2342) 大漲 8.89%，尼克森 (3317)、杰力(5299) 漲幅 6% 以上。

<電動車概念股>富鼎 (8261) 漲停、美琪瑪 (4721) 漲幅 6.84%，胡連 (6279)、康舒(6282) 漲幅也有 6% 左右，康普 (4739) 漲 4.07% 以上。

今日泛鴻海集團股幾乎都呈現紅盤，瑞祺電通 (6416) 漲停、榮創 (3437) 上漲 6.13%、京鼎 (3413) 漲 4.62%、亞太電 (3682) 上漲 3.15%。

總結:

台股集團作帳行情加溫，有修正止穩趨勢，加上中美貿易有機會往正向發展，Fed 也暗示 2019 年升息將趨緩，雖然台股受中美貿易戰影響，但台股具有高殖利率優勢，長期有機會吸引外資青睞。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。