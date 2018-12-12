郭董買股加持 鴻海股價站回70元關卡

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘 11 月斥資約 18 億元，大舉買進自家股票 2.7 萬張，受消息激勵，鴻海今 (12) 日盤中股價大漲逾 3.5%，股價最高來到 71 元，重返 70 元關卡，市值也重回 9843 億元。

據證交所最新公告大股東持股異動資訊，郭台銘對鴻海持股，由 10 月的 129 萬 7478 張，增加到 11 月的 132 萬 4498 張，共增加持股 27020 張，持股比重增加 0.2 個百分點至 9.55%。

郭台銘自掏腰包買進自家股，穩定法人及小股東們的信心，今日盤中股價大漲逾 3.5%，最高來到 71 元，股價除重返 70 元關卡，市值也回升至 9800 億元之上。

市場認為，目前美中貿易戰情勢任不明朗，蘋果 iPhone 銷售動能等大環境利空因素干擾下，郭台銘仍大手筆買進自家股票，除展現對明年營運的信心，是否也代表鴻海低點已到，投資價值浮現，均得觀察。

不過，鴻海 11 月無懼 iPhone 銷售不佳、蘋果砍單消息影響，單月營收依舊繳出 6014.41 億元，歷年同期新高，單月歷史次高的成績、月增 1.99%、年增 5.59%，累計前 11 月營收 4.68 兆元，續創歷年同期新高，年增 16%。