中揚光掛牌大漲62% 啟動蜜月行情

光學模具供應商中揚光 (6668) 今天以每股 58 元上市，股價跳空大漲 34 元開出，早盤股價漲幅 62%，啟動蜜月行情。中揚光自結 11 月營收 1.04 億元，月增 33.38%，年增 11.95%；累計前 11 月營收為 11.2 億元，年增 23.27%。今年前三季每股盈餘為 2.53 元；法人估，中揚光電今年營收成長 30% 約達 13 億元，每股盈餘 3-3.5 元。



展望 2019 年，明年代工訂單將成為公司營運成長重要動能，模具模仁目前佔營收比重 85%，隨著代工訂單增加，明年代工營收占比將增長至 15 至 20%，明年模具模仁比重會再降低，但整體營收會往上，法人估，中揚光明年營收將比今年成長逾 30%。



看好車載鏡頭市場，中揚光積極朝車用鏡頭及玻璃鏡頭領域佈局，在合併紘立光電後，預計明年中將取得車用電子規範 ISO/TS16949 等認證，目前紘立手上約有 5 到 10 個案子在幫國際大廠認證，預估明年車載鏡頭營收將較今年成長 50% 到 60%，2020 年也會比 2019 年好。