美元指數站穩97關口 人民幣中間價報6.9064下調68點

新浪財經訊 12 月 12 日，美元指數站穩 97 關口，人民幣中間價報 6.9064 ，下調 68 點，上一交易日中間價報 6.8996，在岸人民幣上一交易日收報 6.8990。

美聯儲進入 “緘默期” 明年將暫緩加息？

美聯儲 12 月議息會議即將舉行，美聯儲也因此進入了議息會議前的 “緘默期”。雖然市場普遍預計美聯儲 12 月加息已是板上釘釘，但對於 2019 年的利率走勢，市場看法不一。

據海外媒體報導，美聯儲主席鮑威爾近日對美國經濟和就業市場做出樂觀的評估，這也是他在 “緘默期” 前的最後一次講話。鮑威爾表示，目前美國經濟整體表現非常好，創造了強勁的就業崗位，薪資也在逐步上漲；從許多全國層面的指標來看，勞動力市場非常強勁。鮑威爾此前曾表示，美聯儲的基準利率已經達到接近於 “中性利率” 的水準，這與他在 10 月初的言論相矛盾。鮑威爾也曾談到美國經濟現狀，儘管他對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示了 2019 年暫停加息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退以及加息對經濟的滯後影響。

除了鮑威爾，包括美聯儲副主席克拉裡達在內的多位美聯儲官員表態也更加 “鴿派”。

脫歐談崩英鎊歐元一瀉千里 美國政府關門風險猶存

週二歐美時段的全球金融市場情緒基本被兩場重量級會談所主宰著。歐洲方面，雖然英國首相特雷莎 · 梅再度屈尊親赴歐盟總部所在地懇求歐盟方面在脫歐談判上予以更多通融，但德國總理默克爾卻絲毫不領情。

而與此同時，美國總統特朗普卻在與國會民主黨人的談判中威逼利誘，再度擺出 “置於死地而後生” 的架勢，令市場情緒也為之一波三折。

歐盟輪值主席國：英國脫歐協定不容重新談判

奧地利總理辦公室稱，總理 Kurz 與英國首相 May 通話，並表示不能重新談判英國脫歐協議。我們必須看到額外的保證，才能在不重新談判脫歐協定的情況下向英國提供關於保障計畫的到期時間。