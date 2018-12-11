新纖董座吳東昇表示 明年景氣不確定因素多 保守看市況

油價下跌，原物料行情走緩，加上美中貿易戰方興未艾，紡纖大廠新纖 (1409) 董事長吳東昇對明年展望保守以對。他指出，明年不確定因素的確較多，且目前短期利率已高於長期利率，是景氣發展「較不好的訊號」，新纖也會謹慎因應。不過，據了解，新纖目前包括 PBT 工程塑料與 PET 瓶用聚酯粒需求近期接單暢旺，產能處於滿載的狀態，業績並不看淡。該公司 11 月合併營收達 34.48 億元，較上月僅下滑約 4.7%，年增率 6.3%，維持高檔格局，累計前 11 月合併營收為 393.39 億元，年增率達 17%。



今年原物料行情走強，加上美、日相繼對中國大陸祭出反傾銷重稅，以及中國大陸禁廢令帶動，今年前三季新纖業績表現強勁，累計 EPS 達 1.26 元，年增 1.8 倍，全年 EPS 上探 1.5 元。由於營運豐收，新纖今年獎勵員工，據了解，年終獎金預計也將優於去年水準。



展望明年，由於美中貿易戰波及，加上油價下滑，全球經濟局勢動盪，新纖董事長吳東昇近日坦言，以較保守的態度面對明年市況，他提到，目前短期利率已高於長期利率，這對景氣的發展是一個負面訊號，因此將謹慎因應。總經理羅時銓則指出，新纖將以差異化產品對抗景氣的不確定性，其秘密武器 TPEE(熱塑性聚酯彈性體) 接獲電動車、高鐵訂單，已進入量產階段，加上長纖、PBT 等差異化產品，將對明年營收獲利有支撐的作用。

