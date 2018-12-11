台股盤後- 蘋概回神、PCB、網通助攻 重拾漲勢收復9700

受到美股週一反彈激勵，台股今 (11) 日一甩昨日大跌百點陰霾，在蘋概龍頭股、PCB 與網通族群的帶動下開高走開，終場小漲 59.5 點，收復 9700 點關卡，以 9707.04 點作收，成交量 919.96 億元。

儘管中國法院禁止蘋果在中國銷售舊 iPhone 手機，但在蘋果股價跌深反彈激勵下，蘋概三雄中的大立光、鴻海與台積電今日也跟進上漲，大立光上漲 3.93%，股價收在 3175 元，台積電上漲 1.60%，收在 220 元，鴻海也重拾漲勢，上漲 1.03%，收在 68.4 元。

今日盤面亮點還包括 PCB 與網通族群，包括健策、南電今日亮燈漲停，益航與矽創也有 9% 以上的漲幅，距離漲停僅半步之遙，智易漲幅也有 4% 起跳，另外，景碩漲幅 8.55%、台通與聯茂也有 6% 以上的漲幅，堪稱今日盤面亮點個股。

今日八大類股表現，以塑化與營建表現相對弱勢，塑化股跌 0.2%、營建股下跌 0.18%，另外泥窯股也下跌 0.01%，其他包括食品股上漲 0.72%、紡織股漲 0.74%、機電股漲 1.08%、造紙股漲 2.07%、金融股則小漲 0.02%。

法人分析，從技術面來看，目前大盤仍在箱型整理中，但從週 KD 技術指標來看，已有低檔交叉向上趨勢，但今日交易量仍低於千億元，後續如欲上攻，需要等待量能回溫助攻，或有機會展開另一波反彈。