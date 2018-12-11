【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概三王領軍 台股量縮反彈站上9700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 61 點至 9687 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 20.04 點，電子期逆價差擴至 - 0.89 點，金融期逆價差擴至 - 3.04 點。現貨部分，三大法人賣超 46.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1726 口至 8494 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1442 口至 35134 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 625 口至 1897 口。

美股週一開盤持續反映貿易戰利空，美股道瓊指數開低跌幅超過 1%，但盤中科技股率先反彈，促使四大指數收紅。台指期早盤受到亞股普遍觀望下僅以上漲 28 點開出，現貨指數開平一度在盤上狹幅震盪。但陸股開盤不久中國商務部公告國務院副總理已與美國財政部長電話溝通貿易協商細節，此一利多消息帶動兩岸三地股市急拉向上，台股也順勢突破 9700 點整數大關。蘋概股成為週二盤面領漲重心，蘋概三王台積電、大立光、鴻海分別上漲 1%~5%，大立光一度反彈超過 5%。加上鴻海週一下午公布 11 月營收優於市場預期，營收創下歷史次高帶動股價同步出現破底翻揚，而台積電也獲得買盤加持盤中站回五日線反壓，但台塑四寶壓回與金融股盤中翻黑壓抑大點數無法擴大，所幸櫃買指數同步出現反彈，尾盤指數仍在電子股反彈帶動下以當日相對高點作收。終場加權指數上漲 59.5 點或 0.617%，收在 9707.04 點，成交量能 922.61 億，較前一日縮減 82.37 億。技術面來看，週二日 K 小紅且量縮反彈未能突破昨日黑 K 高點，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且 MACD 指標同步轉為死亡交叉，行情短線仍有回測前波低點壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 升至 1，重回至中性值 1。買權平均隱含波動率由 20.36% 降至 19.1%，賣權平均隱含波動率由 27.19% 降至 24.58%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空格局 (永豐期貨研調)

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