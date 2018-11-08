劍麟步入第四季旺季 10月營收年增逾20%

劍麟 (2228) 自結 10 月合併營收為 3.84 億元，分別較上月及去年同期成長 8.07% 及 20.32%；累計前 10 月合併營收達 35.43 億元，較去年同期衰退 1.48%。劍麟表示，受惠於第四季汽車傳統銷售旺季的到來，帶動主要客戶整體的備貨力道增溫，是推升劍麟 10 月營收不受十一長假工作天數影響，逆勢繳出正成長。劍麟今年以來持續擴張汽車事業的業務接單布局，除既有三大主力汽車零組件產品因應主要客戶針對新車款的開發產品型號持續增加，同時行人保護裝置與新款減震筒等新汽車零組件產品亦開始出貨，未來有機會隨著平均每車安全配備滲透率的提升下，貢獻劍麟汽車事業表現。



展望第四季，劍麟指出，看好進入傳統汽車銷售旺季，主要客戶備貨力道的增溫將有助整體訂單能見度保持高檔，目前全球車市雖然受到中美貿易戰影響呈現銷售趨緩情況，但在品牌車廠針對新車款持續導入更多安全配備規格不變趨勢下，對於未來整體汽車事業部營運可望成長。