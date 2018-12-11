力抗股債市波動 國泰金前11月稅後獲利567億元 超越去年 EPS 4.34元

全球股市經歷 10 月股災之後，11 月不改震盪格局，國泰金 (2882)11 月自結稅後淨利 15.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 567 億元，超越去年全年稅後淨利 563.07 億元，每股盈餘 4.34 元。國際股市自 10 月以來震盪幅度加大，美國 10 年期公債殖利率 11 月初一度飆升到 3.24%，影響到國泰金旗下國壽股、債等金融投資部位評價表現，單月稅前虧損 4.8 億元，稅後獲利 1.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 357.1 億元，與去年同期持平，每股稅後盈餘 6.47 元，外匯準備增提 10 億元，累計外匯準備金餘額約 180 億元。
國泰世華銀 11 月維持高活存比，存放及手續收入等業務表現平穩，單月稅後淨利 12.2 億元，累計前 11 月稅後淨利 207 億元，較去年同期成長 9%，每股稅後盈餘 2.25 元；國泰產險 11 月個體簽單保費 19 億元，穩居市場第二，認列理賠款費用，單月稅後轉為虧損 1.1 億元，累計前 11 月稅後盈餘 14.6 億元，每股稅後盈餘 4.78 元；國泰證各項業務穩定推展，11 月稅後淨利 731 萬元；國泰投信各項業務穩定推展，11 月稅後淨利 4,143 萬元。
全球股市經歷 10 月股災之後，11 月不改震盪格局，國泰金 (2882)11 月自結稅後淨利 15.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 567 億元，超越去年全年稅後淨利 563.07 億元，每股盈餘 4.34 元。國際股市自 10 月以來震盪幅度加大，美國 10 年期公債殖利率 11 月初一度飆升到 3.24%，影響到國泰金旗下國壽股、債等金融投資部位評價表現，單月稅前虧損 4.8 億元，稅後獲利 1.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 357.1 億元，與去年同期持平，每股稅後盈餘 6.47 元，外匯準備增提 10 億元，累計外匯準備金餘額約 180 億元。