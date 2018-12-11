力抗股債市波動 國泰金前11月稅後獲利567億元 超越去年 EPS 4.34元

全球股市經歷 10 月股災之後，11 月不改震盪格局，國泰金 (2882)11 月自結稅後淨利 15.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 567 億元，超越去年全年稅後淨利 563.07 億元，每股盈餘 4.34 元。國際股市自 10 月以來震盪幅度加大，美國 10 年期公債殖利率 11 月初一度飆升到 3.24%，影響到國泰金旗下國壽股、債等金融投資部位評價表現，單月稅前虧損 4.8 億元，稅後獲利 1.1 億元，累計前 11 月稅後淨利 357.1 億元，與去年同期持平，每股稅後盈餘 6.47 元，外匯準備增提 10 億元，累計外匯準備金餘額約 180 億元。



國泰世華銀 11 月維持高活存比，存放及手續收入等業務表現平穩，單月稅後淨利 12.2 億元，累計前 11 月稅後淨利 207 億元，較去年同期成長 9%，每股稅後盈餘 2.25 元；國泰產險 11 月個體簽單保費 19 億元，穩居市場第二，認列理賠款費用，單月稅後轉為虧損 1.1 億元，累計前 11 月稅後盈餘 14.6 億元，每股稅後盈餘 4.78 元；國泰證各項業務穩定推展，11 月稅後淨利 731 萬元；國泰投信各項業務穩定推展，11 月稅後淨利 4,143 萬元。